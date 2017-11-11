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فنانين فن عربي بالصور: النجمة هند صبري تتسلّم جائزة عالمية في واشنطن

فنانين

هند صبري تتسلّم جائزة عالمية في واشنطن
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بالصور: النجمة هند صبري تتسلّم جائزة عالمية في واشنطن

هند صبري أهدت جائزتها للنجمة المصرية شادية واصفة إياها بالاسطورة العربية التي ألهمتها في مشوارها الفني متمنية لها الشفاء العاجل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-11 13:10:20 A A

تسلّمت النجمة هند صبري تكريم الـ "ميديا اوورد" والمسمى أيضاً Power Of Film Abroad في العاصمة الأمريكية واشنطن من المؤسسة الأمريكية الدولية للإعلام المعروفة إختصاراً بـaam بشخص مساعدة وزير الخارجية الامريكية السابقة السيدة Paula Dobriansky.



وجاء تكريم هند صبري تقديراً لتاريخها السينمائي الحافل بالنجاحات وإنجازاتها الفنية وتمثيلها الصادق والحقيقي وتقديمها المتعة الفنية لجمهورها وفي الوقت نفسه تعريفهم بقيم وقضايا إجتماعية هامة جداً.

هذا، وأقيم حفل التكريم بقاعة Andrew W. Mellon Auditorium في مقر الأكاديمية بحضور عدد كبير من النجوم الامريكيين والعرب منهم السفير التونسي بأمريكا فيصل جويعة وحرمه، السفير المصري في واشنطن ياسر رضا وحرمه، سفيرة اذربيجان في أمريكا السيدة لالا عبدالرحيموفا، المخرج العالمي الأمريكي جاك بيندر مخرج لعبة العروش، المخرج المسرحي الأمريكي سايمون ايفانز، النجم الأمريكي جيف فاهي بطل فيلم Lost، جيف جولدبرج مدير أعمال عدد من نجوم هوليود، الخبير الاعلامي اللبناني إيلي خوري، النجمة الاردنية صبا مبارك والمخرج والكاتب الامريكي دافيد زوكر.

هند صبري أهدت جائزتها للنجمة المصرية شادية واصفة إياها بالاسطورة العربية التي ألهمتها في مشوارها الفني متمنية لها الشفاء العاجل وتحدثت في الحفل عن أهمية الاختلاف وتقبل الآخر وأنه يجب على الجميع إحترام ذلك وتقديره بدلاً من محاربة من يختلف عنهم وعبّرت عن تقديرها للمؤسسة الامريكية لاهتمامها بهذا المحور.

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