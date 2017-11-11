صورة كارول سماحة وإبنتها في الاستديو تشعل مواقع التواصل
كارول ذكرت في تعليقها على الصورة أنّ تالا زارت للمرّة الأولى استوديو التسجيل، وأنّها كانت أوّل من يستمع للأغنية المنتظرة لكارول
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شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة محبّيها ومتابعيها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة من إستوديو التسجيل حملت مفاجأة كبيرة للجميع، حيث ظهرت كارول في الصورة مع الموزع الموسيقي ميشال فاضل تتوسطهما إبنتها الصغيرة تالا.
كارول وتالا والموزع الموسيقي ميشال فاضل
كارول ذكرت في تعليقها على الصورة أنّ تالا زارت للمرّة الأولى استوديو التسجيل، وأنّها كانت أوّل من يستمع للأغنية المنتظرة لكارول.
نفيد بالذكر أن كارول سماحة تستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب على أن يترافق عرض العمل مع طرحها في الأسواق.
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