اغلاق
اغلاق
أخبار محليات إندلاع حريق داخل منزل في مجدل شمس بسبب ثلاجة!

أخبار

منطقة الجولان إندلاع حريق داخل منزل في مجدل شمس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إندلاع حريق داخل منزل في مجدل شمس بسبب ثلاجة!

لم يبلغ عن اصابات

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-11 08:01:43 A A

قال مركز الاعلام العربي والمتحدث باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّ:"حريقًا شبّ داخل منزل في بلدة مجل شمس، فجر اليوم السبت، وسببه اشتعال ثلاجة كهربائية. هذا، وقد وصلت إلى المكان 4 طواقم إطفاء وإنقاذ، واتضح أنّ الحريق شبّ في الطابق الثاني من المنزل، حيث عملت الطواقم على إخماد الحريق واخراج الدخان الكثيف من المنزل، علمًا أنّه لم يبلغ عن اصابات"، إلى هنا البيان. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اتهام شاب بقتل المرحوم فخري أبو طه | [2 قراءة]
2 سقوط شاب عن حصان في منطقة الجلبوع | [2 قراءة]
3 نصر الله: لا يمكن القضاء على حزب الله | [2 قراءة]
4 نوال الكويتية: لن اكون مكان أحلام في التحكيم! | [1 قراءة]
5 اصابة 5 اشخاص عند مفرق عارة | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 رامز جلال يكشف تفاصيل مقالبه في رمضان 2018 | [0 مشاركة]
3 بعد إنتظار..تيم حسن يعود إلى الشاشة | [0 مشاركة]
4 آسر ياسين وزينة معًا في الصعود إلى الهاوية | [0 مشاركة]
5 نانسي عجرم في صور جديدة من كواليس ذا فويس كيدز | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab