إندلاع حريق داخل منزل في مجدل شمس بسبب ثلاجة!

لم يبلغ عن اصابات

قال مركز الاعلام العربي والمتحدث باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّ:"حريقًا شبّ داخل منزل في بلدة مجل شمس، فجر اليوم السبت، وسببه اشتعال ثلاجة كهربائية. هذا، وقد وصلت إلى المكان 4 طواقم إطفاء وإنقاذ، واتضح أنّ الحريق شبّ في الطابق الثاني من المنزل، حيث عملت الطواقم على إخماد الحريق واخراج الدخان الكثيف من المنزل، علمًا أنّه لم يبلغ عن اصابات"، إلى هنا البيان.