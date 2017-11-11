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معطيات مقلقة في النقب حول حوادث دهس الأطفال: أمير أبو صعلوق آخر الضحايا والعائلة في حالة حزن

تشير المعطيات إلى أن 88% من حوادث دهس الأطفال وقعت في الوسط العربي منها 53% في الوسط البدوي في النقب

قريب عائلة أبو صعلوق:

الوضع النفسي للعائلة سيء للغاية ولا يمكن وصفه بالكلمات، وخاصة بعد ان فقدت العائلة ابنًا لها بعد فرحتهم بالطفل الجديد. حتى الآن نكاد لا نستوعب هذه الكارثة التي مسّتنا جميعا

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-11-11 09:53:16 A نشر: 2017-11-11 09:53:16 A