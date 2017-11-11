معطيات مقلقة في النقب حول حوادث دهس الأطفال: أمير أبو صعلوق آخر الضحايا والعائلة في حالة حزن
تشير المعطيات إلى أن 88% من حوادث دهس الأطفال وقعت في الوسط العربي منها 53% في الوسط البدوي في النقب
قريب عائلة أبو صعلوق:
الوضع النفسي للعائلة سيء للغاية ولا يمكن وصفه بالكلمات، وخاصة بعد ان فقدت العائلة ابنًا لها بعد فرحتهم بالطفل الجديد. حتى الآن نكاد لا نستوعب هذه الكارثة التي مسّتنا جميعا
يخيم الحزن والألم في قرية عرعرة النقب، بعد فقدان الطفل أمير آدم أبو صعلوق (عام ونصف) في حادث دهس على يد احد اقربائه الذي لم ينتبه له أناء سفره بسيارته. ويذكر أنّ العائلة كانت قد رزقت قبل حوالي 10 أيام بطفل، وقد كانت فرحتهما لا توصف، لكن سرعان ما تحولت هذه الفرحة لمأساة كبيرة اثر فقدان طفل اخر من العائلة.
المرحوم الطفل أمير آدم أبو صعلوق
هذا، وبحسب معطيات مؤسسة بطيريم، فإنّه منذ عام 2008 لقي 100 طفل مصرعهم في حوادث دهس، وفي عام 2016 عدد الضحايا وصل الى 6 اطفال، بينما هذا العام 2017 عدد وصل عددهم الى 10 ضحايا. وتشير المعطيات إلى أن 88% من الحوادث وقعت في الوسط العربي منها 53% تقع في الوسط البدوي في النقب.
وفي حديث مع قريب عائلة أبو صعلوق، قال:"العائلة رزقت بطفل قبل اسبوع تقريبًا، وكانت فرحتها كبيرة، وقبل يومين فُجعت العائلة بقدان طفلها أمير الذي يبلغ من العمر عام ونصف، الذي لقي مصرعه في حادث دهس على يد احد الأقارب الذي لم ينتبه للطفل". وأضاف:"في الحقيقة، الوضع النفسي للعائلة سيء للغاية ولا يمكن وصفه بالكلمات، وخاصة بعد ان فقدت العائلة ابنًا لها بعد فرحتهم بالطفل الجديد. حتى الآن نكاد لا نستوعب هذه الكارثة التي مسّتنا جميعا".