اغلاق
اغلاق
أخبار محليات معطيات مقلقة في النقب حول حوادث دهس الأطفال: أمير أبو صعلوق آخر الضحايا والعائلة في حالة حزن

أخبار

النقب عرعرة النقب: عائلة أبو صعلوق تبكي طفلها أمير
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

معطيات مقلقة في النقب حول حوادث دهس الأطفال: أمير أبو صعلوق آخر الضحايا والعائلة في حالة حزن

 تشير المعطيات إلى أن 88% من حوادث دهس الأطفال وقعت في الوسط العربي منها 53% في الوسط البدوي في النقب 

قريب عائلة أبو صعلوق:

الوضع النفسي للعائلة سيء للغاية ولا يمكن وصفه بالكلمات، وخاصة بعد ان فقدت العائلة ابنًا لها بعد فرحتهم بالطفل الجديد. حتى الآن نكاد لا نستوعب هذه الكارثة التي مسّتنا جميعا

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-11 09:53:16 A A

يخيم الحزن والألم في قرية عرعرة النقب، بعد فقدان الطفل أمير آدم أبو صعلوق (عام ونصف) في حادث دهس على يد احد اقربائه الذي لم ينتبه له أناء سفره بسيارته. ويذكر أنّ العائلة كانت قد رزقت قبل حوالي 10 أيام بطفل، وقد كانت فرحتهما لا توصف، لكن سرعان ما تحولت هذه الفرحة لمأساة كبيرة اثر فقدان طفل اخر من العائلة.


المرحوم الطفل أمير آدم أبو صعلوق

هذا، وبحسب معطيات مؤسسة بطيريم، فإنّه منذ عام 2008 لقي 100 طفل مصرعهم في حوادث دهس، وفي عام 2016 عدد الضحايا وصل الى 6 اطفال، بينما هذا العام 2017 عدد وصل عددهم الى 10 ضحايا. وتشير المعطيات إلى أن 88% من الحوادث وقعت في الوسط العربي منها 53% تقع في الوسط البدوي في النقب. 

وفي حديث مع قريب عائلة أبو صعلوق، قال:"العائلة رزقت بطفل قبل اسبوع تقريبًا، وكانت فرحتها كبيرة، وقبل يومين فُجعت العائلة بقدان طفلها أمير الذي يبلغ من العمر عام ونصف، الذي لقي مصرعه في حادث دهس على يد احد الأقارب الذي لم ينتبه للطفل". وأضاف:"في الحقيقة، الوضع النفسي للعائلة سيء للغاية ولا يمكن وصفه بالكلمات، وخاصة بعد ان فقدت العائلة ابنًا لها بعد فرحتهم بالطفل الجديد. حتى الآن نكاد لا نستوعب هذه الكارثة التي مسّتنا جميعا".  

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تتويج ملكة جمال فنزويلا: جمال ساحر | [2 قراءة]
2 سقوط شاب عن حصان في منطقة الجلبوع | [2 قراءة]
3 نصر الله: لا يمكن القضاء على حزب الله | [2 قراءة]
4 المركز: اعتقال مشتبهبن بملف تهريب رعايا اجانب | [1 قراءة]
5 بيتار بنات كفركنا يفزن على بنات مكابي نتانيا | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 10 اشياء لا تعرفونها عن بوغاتي | [0 مشاركة]
3 أكثر 5 مركبات بيك اب مبيعًا في 2017 | [0 مشاركة]
4 عطل يضرب آيفون X بعد ساعات قليلة من طرحه | [0 مشاركة]
5 سامسونغ تتفوق على أبل في السوق العالمي | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab