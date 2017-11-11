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الطقس: أجواء خريفية لطيفة ولا تغيير على درجات الحرارة

الطقس: لا تغيير على درجات الحرارة
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الطقس: أجواء خريفية لطيفة ولا تغيير على درجات الحرارة

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-11 08:01:43 A A

يكون الطقس، اليوم السبت 11.11.2017، غائماً جزئياً، وخريفياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط رذاذ على بعض المناطق الشمالية. هذا، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 


صورة توضيحية

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وخريفياً لطيفاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً.

الاثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وخريفياً لطيفاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً.

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