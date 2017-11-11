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أخبار محليات سلطة الإطفاء: إندلاع حريق هائل في المنطقة الصناعية نيشر

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حيفا والمنطقة إندلاع حريق في المنطقة الصناعية نيشر
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سلطة الإطفاء: إندلاع حريق هائل في المنطقة الصناعية نيشر

لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-11 08:06:44 A A

أفاد مركز الاعلام العربي والمتحدث باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّ:"حريقًا إندلع، الليلة الماضية، في مجمع لمواسير البلاستيك في المنطقه الصناعيه نيشر. هذا، ووصلت إلى المكان طواقم إطفاء وإنقاذ عديدة، وعملت ساعات طويلة في المكان، خاصة وأن الحريق شبّ بالقرب من مولد للكهرباء. يذكر أنّه لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق"، إلى هنا البيان.

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