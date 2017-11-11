تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم
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تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم ولا ظهور لأي عائق خارجي.
مهنيًا: محيطك ودي معك وخدوم وععملك يسير بأفضل حال.
صحيًا: تتمتع بالحيوية أكثر، لذا بإمكانك القيام بكل ما ترغب فعله.
عاطفيًا: يشعر الحبيب بحبك أكثر هذه الفترة لأنك مرتاح نفسيًا.
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