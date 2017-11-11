اصابة 5 شبان بجراح خطيرة بحادث طرق ذاتي قرب مدينة كرمئيل

تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات

جاء من مركز حيان الطبي:" طاقم علاج مكثف حيان قدم العلاج لمصاب بجراح حرجة بالعشرينات من عمره اثر تعرضه لحادث طرق خطير بشارع داخلي بمدينة كرميئيل، بعد تقديم العلاج الاولي تم نقله لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا لاستكمال العلاج ".

وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" خلال ساعات الليلة الماضية في الشمال ما بين المنطقة الصناعية وكرميئيل وقع حادث طرق ذاتي تخلله وعلى ما يبدو فقدان سائق السيارة السيطرة على القيادة مرتطما بعامود انارة وبالتالي نشوب النيران بالسيارة .هذا واصيب بالحادث 5 مستقلي السيارة 18-21 عاما سكان الشمال بالغا تمت احالتهم على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفيات بينما تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ".