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رياضة وشباب رياضة محلية تفاؤل في معسكر مكابي عين ماهل بعد تحقيق الفوز الأول

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء تفاؤل في معسكر مكابي عين ماهل
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تفاؤل في معسكر مكابي عين ماهل بعد تحقيق الفوز الأول

يحل الفريق المهلاوي ضيفا على فريق مكابي أحمد عرب النجيدات، عصر يوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن ختام مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب"

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من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-11 13:10:20 A A

تسود أجواء من التفاؤل لدى معسكر فريق مكابي جمال عين ماهل، وذلك بعد أن حقق فوزه الأول في الدوري، وتحقق على حساب فريق هبوعيل الفريديس بهدفين نظيفين سجلهما اللاعبان أيمن عزايزة وقصي أبو نعسة. وكان هذا الانتصار الأول للمهلاويين بعد سبع خسارات متتالية.


مؤيد حبيب الله وعبد ابو ليل

 وفي الفريق ينسبون استفاقته من سباته الى عودة رجل الأعمال مؤيد حبيب الله لتولي الشؤون الادارية، بالاضافة الى عودة الاداري الفعال عبد أبو ليل. وفي الفريق يأملون أن يتأقلم الوافدان الجديدان ايليا كاراسيك وشامريئيل بريدجيب بشكل جيد معه، حيث قدما مؤخرا من فريق هبوعيل نتسيرت عيليت.

ويحل الفريق المهلاوي ضيفا على فريق مكابي أحمد عرب النجيدات، عصر يوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن ختام مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب".

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