فرقة ترشيحا الموسيقية تتألق وتبدع وتطرب أهالي دير الاسد في أمسية بلدياتي

أحيت فرقة ترشيحا للموسيقى العربية حفلاً مميزًا في المركز الجماهيري دير الاسد ونظمت هذه الأمسية ضمن مشروع “منصات” مفعال هبايس في البلاد وتولى عرافها الشابة المتألقة أسيل محمد اسدي.







هذا ويشار الى ان بلدياتي هو عرض موسيقي غنائي مميز بجميع جوانبه الفنية والموسيقية ولاول مرة يقدم هذا العرض في دير الاسد , بحيث نال اعجاب الجمهور وسط انسجام وتفاعل تام طيلة مدة العرض بالاداء الرائع والمميز لعازفي ومطربي فرقة ترشيحا للموسيقى العربية.



وأكد رئيس المجلس المحلي في كلمته على أهمية الأمسيات الثقافية والفنية، وأضاف :”يثلج صدورنا أن نستضيف فرقة ترشيحا بأمسية طربية أصيلة وما أحوجنا أن نعيد عراقة الماضي لنروي أنفسنا من الجود والطرب الاصيل، ونحن في المجلس المحلي نعمل على ترسيخ العمل الثقافي والفني لنلبي احتياجات مجتمعنا”, وكرم المجلس المحلي الفرقة الموسيقية بدرع تذكاري على المجهود الذي قدمته. واضاف:"اتمنى لجمهورنا العربي في البلاد وخاصة رجال الفن والغناء والموسيقى، ان ينتفضوا فنيا ويقيموا الفرق الموسيقية على شاكلة فرقة ترشيحا، وان يتحفوا جمهورنا المتعطش للفن والغناء باقامة المهرجانات الموسيقية والغنائية شهريا وموسميا وعلى امتداد السنة، لان للفن دورا فعالا في تهذيب النفس البشرية وصقل الاخلاق الانسانية وغذاء الروح".