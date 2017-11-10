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رياضة وشباب رياضة محلية نتائج مباريات الجولة السادسة ضمن مسابقة كأس الدولة لفرق الدرجات الدنيا

رياضة وشباب

نتائج مباريات الجولة السادسة ضمن مسابقة كأس الدولة
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نتائج مباريات الجولة السادسة ضمن مسابقة كأس الدولة لفرق الدرجات الدنيا

 

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من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 23:23:05 A A

كأس الدولة – الجولة السادسة

هبوعيل آسي جلبواع - نادي هضبة الجولان 2-3
سكتسيا نس تسيونا - هبوعيل أشدود 4-0
بيتار كريات جات - نادي ديمونا 1-2
هبوعيل بقعات هيردين - نادي كفر قاسم 1-3
بيتار كفار سابا - مكابي كريات ملآخي 2-0
نادي أريئيل - نادي أور يهودا 2-3
شيكون رمات جان - مكابي يافا 1-2
نادي شبيرا حيفا - مكابي طمرة 2-1
هبوعيل باقة الغربية - هبوعيل اكسال 1-2
نادي برديس حنا - نادي دبورية 2-4
هبوعيل بيسان - مكابي شعب 5-0
نادي أشدود - هبوعيل كفار شليم 1-4
نادي القدس - شمشون أبناء الطيبة 2-0
هبوعيل شفاعمرو - هبوعيل دالية الكرمل 6-2

 

 

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