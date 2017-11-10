نتائج مباريات الجولة السادسة ضمن مسابقة كأس الدولة لفرق الدرجات الدنيا
اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
كأس الدولة – الجولة السادسة
هبوعيل آسي جلبواع - نادي هضبة الجولان 2-3
سكتسيا نس تسيونا - هبوعيل أشدود 4-0
بيتار كريات جات - نادي ديمونا 1-2
هبوعيل بقعات هيردين - نادي كفر قاسم 1-3
بيتار كفار سابا - مكابي كريات ملآخي 2-0
نادي أريئيل - نادي أور يهودا 2-3
شيكون رمات جان - مكابي يافا 1-2
نادي شبيرا حيفا - مكابي طمرة 2-1
هبوعيل باقة الغربية - هبوعيل اكسال 1-2
نادي برديس حنا - نادي دبورية 2-4
هبوعيل بيسان - مكابي شعب 5-0
نادي أشدود - هبوعيل كفار شليم 1-4
نادي القدس - شمشون أبناء الطيبة 2-0
هبوعيل شفاعمرو - هبوعيل دالية الكرمل 6-2
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك