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رياضة وشباب رياضة محلية ملخص مردود الفرق العربية ضمن الجولة السادسة في كأس الدولة

رياضة وشباب

ملخص مردود الفرق العربية ضمن الجولة السادسة في كأس الدولة
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ملخص مردود الفرق العربية ضمن الجولة السادسة في كأس الدولة

 

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من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-10 22:04:27 A A

قاد المهاجم أسعد عماشة فريق الدرجة الثانية نادي هضبة الجولان الى الفوز على فريق الدرجة الأولى هبوعيل آسي جلبواع بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل جميع أهداف فريقه - هاتريك، ليتأهل فريقه الى الجولة السابعة بمشاركة فرق من الدرجة الممتازة. وودّع يسعى فريق الدرجة الثالثة مكابي طمرة المسابقة بخسارته أمام فريق الدرجة الأولى نادي شبيرا حيفا بهدفين مقابل هدف واحد. وهزم فريق مكابي شعب الدرجة الثالثة أمام فريق الدرجة الأولى هبوعيل بيسان بخمسة أهداف نظيفة.

  
اسعد عماشة


وفاز فريق هبوعيل اكسال على هبوعيل باقة الغربية بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب جت، حيث سجله له حمد غنايم وعومر بوأرون. كما فاز نادي دبورية على نادي برديس حنا بأربعة أهداف مقابل هدفين. وانتصر نادي كفر قاسم على هبوعيل بقعات هيردين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وخسر فريق الدرجة الثانية هبوعيل معين دالية الكرمل أمام هبوعيل شفاعمرو بستة أهداف مقابل هدفين. وودّع شمشون أبناء الطيبة المسابقة بخسارته أمام نادي القدس بهدفين مقابل لا شيء.

 

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