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رياضة وشباب رياضة محلية أعضاء فريق شباب الكسيفة في ضيافة فريق شباب خضر عيلوط

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء أعضاء فريق شباب الكسيفة في ضيافة فريق شباب خضر عيلوط
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أعضاء فريق شباب الكسيفة في ضيافة فريق شباب خضر عيلوط

 

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من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-10 22:04:27 A A

 

حلّ أعضاء فريق شباب الكسيفة ضيوفا على فريق شباب خضر عيلوط، حيث تم تناول وجبة عشاء معا بروح أخوية، وسبق ذلك اجراء مباراة ودية حبية، حيث يشرف نزيه خطيب على تدريب عيلوط ويقابله ضياء أبو عيادة في شباب كسيفة. وقامت ادارة كسيفة بتوجيه دعوة الى أعضاء شباب عيلوط لزيارة مماثلة. وكان حضور نائب رئيس المجلس ابو موسى حيث تعذر حضور رئيس المجلس ابراهيم أبو راس. وقدم لهم درع عن روح المرحوم خضر ابو راس، المؤسس الاول لفريق كرة قدم في البلدة، وتم اهداء روحه سورة الفاتحة.

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