فوز هبوعيل البعينة على بلدي كابول بهدف يتيم ضمن ختام الأسبوع التاسع

امتاز جميع لاعبي البعينة، وخاصة سعيد طه ومحمود حمودة ومحمد سليمان ومحمد زعبي ومحمد حمودة

فاز فريق هبوعيل البعينة على فريق بلدي كابول بهدف دون مقابل، ضمن ختام مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ". وتابع اللقاء 500 متفرج على ملعب البعينة النجيدات. وجاء الشوط الأول هجوميا من قبل لاعبي الطرفين، وفيه ترجم الفريق المضيف أفضليته في البداية لتسجيل هدف السبق في الدقيقة العشرين، حينما انطلق محمد سليمان (عج) واجتاز الأول وعبر الثاني ومرر كرة على المقاس الى زميله محمد عماد حمودة، فاستقبلها الأخير وجهزها مطلقا قذيفة لا تصد ولا ترد مخضعا الحارس رباح رباح. وحاول تلامذة المدرب مروان ريان ادراك التعادل، لكنهم اصطدموا بخط دفاع متين من قبل أبناء المدرب أسامة مريح. وفي الشوط الثاني انتقلت السيطرة للفريق الضيف، حيث شنوا هجوما مكثفا على مرمى الحارس الجديد محمد زعبي (فريدي)، لكنه وقف ودفاع فريقه سدا منيعا. وكانت أفضل فرصة للفريق الكابولي في الدقيقة الثامنة والستين عن طريق المهاجم مهند ريان، نجل المدرب مروان ريان، حيث سدد ضربة حرة مباشرة عن بعد 20 مترا الا أن العارضة أبت أن تدخل الكرة. وفي الدقيقة الخامسة والثمانين بقي فريق البعينة بعشرة لاعبين اثر ابعاد اللاعب محمد سليمان بالبطاقة الصفراء الثانية. وكان هذا الانتصار الثاني على التوالي لفريق البعينة بقيادة المدرب أسامة مريح، ليرفع رصيده الى 12 نقطة، بينما كانت الخسارة الثانية المتتالية لفريق كابول، ليضيّع فرصة الاقتراب أكثر من الصدارة. وامتاز جميع لاعبي البعينة، وخاصة سعيد طه ومحمود حمودة ومحمد سليمان ومحمد زعبي ومحمد حمودة.