كفرياسيف والقضاء كفرياسيف: اصابة شابتين بحادث طرق على مدخل البلدة
كفرياسيف: اصابة شابتين بحادث طرق على مدخل البلدة
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جاء من مركز حيان الطبي :" طواقم حيان قدمت العلاج لشابتين من حادث طرق وقع على مدخل كفر ياسيف وصفت احدى الاصابات بالمتوسطة والثانيه بالطفيفة، نقلوا اثر الحادث لمستشفى نهريا لاستكمال العلاج".
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