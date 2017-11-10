كفرياسيف: اصابة شابتين بحادث طرق على مدخل البلدة

جاء من مركز حيان الطبي :" طواقم حيان قدمت العلاج لشابتين من حادث طرق وقع على مدخل كفر ياسيف وصفت احدى الاصابات بالمتوسطة والثانيه بالطفيفة، نقلوا اثر الحادث لمستشفى نهريا لاستكمال العلاج".