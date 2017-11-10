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أخبار محليات كفرياسيف: اصابة شابتين بحادث طرق على مدخل البلدة

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كفرياسيف والقضاء كفرياسيف: اصابة شابتين بحادث طرق على مدخل البلدة
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كفرياسيف: اصابة شابتين بحادث طرق على مدخل البلدة

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 21:05:35 A A

جاء من مركز حيان الطبي :" طواقم حيان قدمت العلاج لشابتين من حادث طرق وقع على مدخل كفر ياسيف وصفت احدى الاصابات بالمتوسطة والثانيه بالطفيفة، نقلوا اثر الحادث لمستشفى نهريا لاستكمال العلاج".

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