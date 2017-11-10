مصعب دخّان يعلن ترشحه في الانتخابات التمهيدية للجبهة

أعلن عضو بلدية الناصرة عن الجبهة مصعب دخّان اليوم ترشحه في الانتخابات التمهيدية الداخلية على مقعد الرئاسة في جبهة الناصرة. وجاء ذلك في بيانٍ نشره دخّان على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وجاء فيه:"إخوتي وأخواتي، رفاقي ورفيقاتي.. إنَّ ناصرتنا الحبيبة تحتاج إلى جيلٍ جديد ليقودها نحو التّطور والازدهار دون المهادنة مع السُّلطة أو المقامرة بمكانة مدينتنا السياسية والوطنية والثقافية. فلطالما تربيّنا في هذه المدينة العريقة على أن حقوقنا تُنتزع وهي مُحصّلة نضال طويل وتضحيات جمّة. ولا يُخفى على أحد، أن النَّاصرة تعاني من مشاكل كثيرة، أبرزها حركة السّير الخانقة، ظواهر العنف المختلفة، مستوى تعليمي متدنٍ، تعزيز ثقافة "الأنا" وتهميش الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية في المدينة. ومقابل كل هذه المشاكل، لم تطرح إدارة البلدية الحالية أي حل أو خطّة عمل لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة".