عقل فقيه يستقبل الشتاء من وسط بيروت بحضور النجوم

فقيه قدّم مجموعته ضمن اطار اسبوع الموضة في بيروت والذي اقيم في مجمع بيال وتحديداً في الوسط التجاري للعاصمة اللبناني



خلال فترة قصيرة استطاع مصمم الأزياء اللبناني عقل فقيه أن يقدم مجموعة جديدة من تصاميمه لشتاء 2018 ضمن اطار اسبوع الموضة في بيروت والذي اقيم في مجمع بيال وتحديداً في الوسط التجاري للعاصمة اللبنانية، وسط حضور حشد من اهل الفن و الاعلام و المجتمع وعدد من الديبلوماسيين، حيث تميزت مجموعته بالرقي و الخصوصية الى جانب الالوان الملفتة للانتباه التي لاقت استحسان و قبول الحاضرين.



عقل فقه



عقل كشف ان المجموعة التي تم عرضها في اسبوع الموضة جرى انجازها خلال اسبوع واحد فقط و ان فريق عمله سعى على مدار الساعة الى تجسيد حلم الاناقة على ارض الواقع بالشكل الذي يخدم جميع الاذواق ويحقق نقلة نوعية ملونة بالخيال و العصر بكل ما تحمله الكلمة من معنى.



وكان عدد من الفنانين حرصوا على حضور عرض عقل فقيه في بيال وابرزهم ليال عبود والممثلة السورية ديما قندلفت وعلاء زلزلي واخرين.