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مجتمع قصة من الحياة شابة (23 عامًا): الجميع ينتقدني لأني مختلفة وأفكر خارج الصندوق

مجتمع

شابة (23 عامًا): الجميع ينتقدني لأني مختلفة
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شابة (23 عامًا): الجميع ينتقدني لأني مختلفة وأفكر خارج الصندوق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-11 14:16:21 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

مرحبا أعزائي الزوار، أنا شابة عمري 23 عامًا، أشعر أني مختلفة عن الجميع ولدي أفكار بعض الشيء جنونية، من حيث الملابس والالوان، وينتقدوني بشكلأصبح الأامر يخنق بشكل كبير ولم أعد أحتمل هذا الأمر منهم! ماذا أفعل.. هذه حياتي وأريد أن اكون كما أريد ولا أحب أن يتدخل بقراراتي.  


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