شابة (23 عامًا): الجميع ينتقدني لأني مختلفة وأفكر خارج الصندوق

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الرسالة كالتالي:

مرحبا أعزائي الزوار، أنا شابة عمري 23 عامًا، أشعر أني مختلفة عن الجميع ولدي أفكار بعض الشيء جنونية، من حيث الملابس والالوان، وينتقدوني بشكلأصبح الأامر يخنق بشكل كبير ولم أعد أحتمل هذا الأمر منهم! ماذا أفعل.. هذه حياتي وأريد أن اكون كما أريد ولا أحب أن يتدخل بقراراتي.



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