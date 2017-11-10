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مصعب دخّان يعلن ترشحه في الانتخابات التمهيدية لجبهة الناصرة لإنتخاب مرشح الرئاسة

مصعب دخّان:

ما تحتاجه مدينتنا، الأن بالذّات، هو توطيد نسيجنا الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء البلد الواحد، وتكاتف كل القِوى الوطنية والسياسية والجماهيرية، حتىّ نصنع التغيير المَرجو والذي ينتظره أهالي مدينتنا

بعد سلسلة من المشاورات أُبلغكم بأنّني سأترشّح ضمن الانتخابات التمهيدية لجبهة الناصرة لانتخاب مرشحها لرئاسة البلدية، وأطلب منكم الدّعم والالتفاف حول الجبهة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-11-10 18:49:59 A نشر: 2017-11-10 18:49:59 A