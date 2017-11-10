شابة (22 عامًا): أشك أن خطيبي بخيل ولا أعرف كيف أفاتحه بالموضوع

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الرسالة كالتالي:

مرحبا أعزائي زوار موقع العرب أنا شابة عمري 22 عامًا مشكلتي هي أني أشك أن خطيبي بخيل جدًّا، من أكثر من موقعف، ولا أعرف إذا كان الأمر مصادفة فقط أم أنّه هكذا، أفكر طوال الوقت في الموضوع ولا أعرف كيف اتصرف.



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