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مجتمع قصة من الحياة شابة (22 عامًا): أشك أن خطيبي بخيل ولا أعرف كيف أفاتحه بالموضوع

مجتمع

شابة: أشك أن خطيبي بخيل ولا أعرف كيف أفاتحه
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شابة (22 عامًا): أشك أن خطيبي بخيل ولا أعرف كيف أفاتحه بالموضوع

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-11 08:10:25 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

مرحبا أعزائي زوار موقع العرب أنا شابة عمري 22 عامًا مشكلتي هي أني أشك أن خطيبي بخيل جدًّا، من أكثر من موقعف، ولا أعرف إذا كان الأمر مصادفة فقط أم أنّه هكذا، أفكر طوال الوقت في الموضوع ولا أعرف كيف اتصرف. 


صورة توضيحيّة

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