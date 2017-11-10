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أخبار محليات نفوق حصان وإصابة شخصين في حادث طرق قرب الجش

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نفوق حصان وإصابة شخصين في حادث قرب الجش
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نفوق حصان وإصابة شخصين في حادث طرق قرب الجش

كايد ظاهر:

 أدى الحادث الى نفوق حصان

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 18:49:59 A A

أفاد المركز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "وقع حادث طرق بالقرب من قرية الجش وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على إنقاذ 2 عالقين وصفت اصابة احدهما بالطفيفة والاخر متوسطة. كما أدى الحادث الى نفوق حصان" إلى هنا نصّ البيان. 

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