نفوق حصان وإصابة شخصين في حادث طرق قرب الجش
كايد ظاهر:
أدى الحادث الى نفوق حصان
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أفاد المركز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "وقع حادث طرق بالقرب من قرية الجش وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على إنقاذ 2 عالقين وصفت اصابة احدهما بالطفيفة والاخر متوسطة. كما أدى الحادث الى نفوق حصان" إلى هنا نصّ البيان.
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