نفوق حصان وإصابة شخصين في حادث طرق قرب الجش

كايد ظاهر:

أدى الحادث الى نفوق حصان

أفاد المركز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "وقع حادث طرق بالقرب من قرية الجش وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على إنقاذ 2 عالقين وصفت اصابة احدهما بالطفيفة والاخر متوسطة. كما أدى الحادث الى نفوق حصان" إلى هنا نصّ البيان.