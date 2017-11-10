خطيب مسجد بلال بن رباح في الطيبة: يجب محاربة ظاهرة الإعتداء على المعلمين

الشيخ وجه نداء لأولياء الأمور التروي دائما وعدم استخدام هذه الأساليب المرفوضة التي فيها تجريح كبير للمعلم والمعلمة

تطرق خطيب مسجد بلال بن رباح في الطيبة القاضي الشرعي الشيخ رأفت عويضة في خطبة الجمعة اليوم عن ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمعلمات، والمس برسالتهم التعليمية وكرامتهم من قبل بعض الأهل والطلاب.



الشيخ رأفت عويضة



الشيخ وجه نداء لأولياء الأمور التروي دائما وعدم استخدام هذه الأساليب المرفوضة التي فيها تجريح كبير للمعلم والمعلمة، وشدد على تحذير الطلاب من هذه التصرفات.

كما وتحدث الشيخ عويضة عن المعلمين والمعلمات الذين لا يحسنون التعامل مع الطلبة، الأمر الذي يسبب الى حوادث الإعتداء المرفوضة جملة وتفصيلا، ودعاهم الى معالجة القضايا على احسن صورة لتجنب حوادث العنف بحق المعلمين والمعلمات.

يشار الى انه في الأسبوعين الأخيرين اعتدي على معلمة في قرية المكر ومعلمة اخرى في يافة الناصرة على يد اولياء امور، وقد تم نقل المعلمتين الى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانب اخر فقد اصد الناطق بلسان وزارة المعارف كمال عطيلة بيانا بعنوان "العنف في جهاز التّعليم وخاصّة ضد المعلّمين"، حيث اشار فيه ما يلي "خمس خطوات ستقوم بها الوزارة،

اولا: اعتراف بالمعلّمين كموظّفي جمهور -تماما كأي موظّف يتعامل مع جمهور مثل شرطي. في حال تعرّض للعنف سيكون عقاب المعتدي حتّى 3 سنوات سجن فعلي.

ثانيا: منح صلاحيّات للحارس للتّدخّل في حال حدوث عنف داخل المدرسة.

ثالثا: أصدار أمر إبعاد لولي الأمر الطالب في حال إعتدى على معلّم في حالات لم يتم فيها تقديم شكوى للشرطة. سيتم اعطاء صلاحيّة للمستشارة. القضائية للوزارة بابعاده.

رابعا: تشديد الرد واتّخاذ القرار في حال كان العنف من قبل الطلاب.

خامسا: مرافقة المعلّمين الذين تعرّضوا لعنف. مرافقة قضائيّة ودعم عاطفي لمدى الطويل".