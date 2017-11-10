هل زرتم جزيرة بالي من قبل؟

تمتاز هذه الجزر بغاباتها الإستوائية المتشابكة ذات الأشجار العالية وبمناخها المعتدل المشمس وشواطئها الخلابة.

سنعرفكم اليوم من موقع العرب على جزيرة بالي الاندونيسية. تقع جزيرة بالي بدولة إندونيسيا الإسلامية، وهي تعتبر جزيرة ضمن ثمانمائة جزيرة تتكون منها دولة إندونيسيا – وتسمي بأرخبيل الجزر – ومن ضمن هذه الجزر نجد جزيرة بالي والتي تعتبر من أجمل مناطق الدنيا حيث يؤمها السائحون من جميع بقاع العالم وتمتاز بمناظرها التي تخلب الألباب وتدهش النظر.



جزيرة بالي

تمتاز هذه الجزر بغاباتها الإستوائية المتشابكة ذات الأشجار العالية وبمناخها المعتدل المشمس وشواطئها الخلابة. في الجانب الشرقي من الجزيرة توجد أجمل الشواطئ بالعالم حيث الحدائق المرجانية، وهي تصلح لممارسة شتى أنواع الرياضات، بينما نجد هنالك الشواطئ الرملية الممتدة والتي تصلح للأسر، وهنالك شواطئ خاصة بممارسة رياضة الغطس والسباحة غير عميقة، ولهذا تنشط هواية ممارسة ركوب القوارب والسفن الصغيرة والخاصة بالرحلات البحرية وممارسة هواية صيد الأسماك.