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شباب وصبايا جمالك سيدتي عزيزتي الجميلة:خلطة سحرية لتوحيد لون البشرة

شباب وصبايا

عزيزتي الجميلة:خلطة سحرية لتوحيد لون البشرة
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عزيزتي الجميلة:خلطة سحرية لتوحيد لون البشرة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-11 14:16:18 A A

هل تعلمين أنّ الخل مفيد جدا في اعادة حيوية البشرة والتخلص من الخلايا الميتة ولذلك يستخدم كثيرًا في عمليات التجميل الخاصة بالوجه. لذلك سنقدم لكم اليوم من موقع العرب.كوم خلطة الخل لشد الوجه وإضفاء نضارة وحيوية على البشرة.



صورة توضيحيّة

المكونات:
استخدام معلقة كبيرة من خل التفاح

ماء فاتر

الطريقة:
يخلط الخل والماء الفاتر ويغسل به الوجه مرة في كل 3 أسابيع والذي يعمل على إزالة الخلايا الميتة ويعيد النضارة إلى الوجه كما ويساعد على توحيد لون البشرة، ويتخلّص من البقع الداكنة وغبر المرغوب بها بصورة مدهشة

 

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