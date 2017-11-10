جربي سلطة الملفوف بالطحينة

مقادير الوصفة:

1/2 رأس كبير ملفوف

1/4 كوب عصير ليمون

2 فص كبير ثوم مهروس

1/4 كوب خل تفاح

1/4 كوب ماء

3/4 كوب طحينة



صورة توضيحيّة

طريقة التحضير:

باستعمال سكين حادة تخلصي من العروق اليابسة الموجودة في الأوراق ثم أفرمي الملفوف إلى شرائح رفيعة جدا.

في إبريق الخلاط ضعي العصير، الثوم، الخل، الماء والطحينة، شغلي الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن تتكون لديك صلصة ناعمة.

أسكبي الصلصة على الملفوف ، قلبي الملفوف بالشوكة إلى أن يختلط جيدا مع الصلصة.

أسكبي في طبق تقديم وقدميه مباشرة.