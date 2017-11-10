سلطة البرغل والسبانخ والرمان..صحتين

مقادير الوصفة:

1 كوب برغل خشن

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

1/2 ملعقة صغيرة بهار مشكل

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة كبيرة معجون الفليفلة الحلوة الحمراء

2 عود بصل اخضر مفروم مع الأوراق

4 كوب سبانخ طازج مفروم

1/2 كوب زيت زيتون

1/4 كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان



صورة توضيحيّة



للتقديم :

.. .. رمان

طريقة التحضير:

أغسلي البرغل، ضعيه في طبق عميق، أغمريه بالماء وأتركيه بضع دقائق.

افرمي السبانخ.

إلى البرغل أضيفي الملح، الفلفل، البابريكا، الشطة، البهار والكمون ، قلبي جيدا.

أضيفي المعجون ، أضيفي زيت الزيتون، عصير اليمون و دبس الرمان، قلبي جيدا.

اضيفي السبانخ وقلبيه جيدا مع البرغل مع محاولة الدعك قليلا ( حسب الرغبة ) ليتمازج جيدا.

ضعي السلطة في طبق التقديم وأنثري الرمان وقدميها.