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مطبخ سلطات سلطة البرغل والسبانخ والرمان..صحتين

مطبخ

سلطة البرغل والسبانخ والرمان..صحتين
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سلطة البرغل والسبانخ والرمان..صحتين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-11 08:09:53 A A

مقادير الوصفة:
1 كوب برغل خشن
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1/2 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
1/2 ملعقة صغيرة بهار مشكل
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 ملعقة كبيرة معجون الفليفلة الحلوة الحمراء
2 عود بصل اخضر مفروم مع الأوراق
4 كوب سبانخ طازج مفروم
1/2 كوب زيت زيتون
1/4 كوب عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان


صورة توضيحيّة

للتقديم :
.. .. رمان

طريقة التحضير:
أغسلي البرغل، ضعيه في طبق عميق، أغمريه بالماء وأتركيه بضع دقائق.
افرمي السبانخ.
إلى البرغل أضيفي الملح، الفلفل، البابريكا، الشطة، البهار والكمون ، قلبي جيدا.
أضيفي المعجون ، أضيفي زيت الزيتون، عصير اليمون و دبس الرمان، قلبي جيدا.
اضيفي السبانخ وقلبيه جيدا مع البرغل مع محاولة الدعك قليلا ( حسب الرغبة ) ليتمازج جيدا.
ضعي السلطة في طبق التقديم وأنثري الرمان وقدميها. 

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