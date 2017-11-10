سلطة البرغل والسبانخ والرمان..صحتين
مقادير الوصفة:
1 كوب برغل خشن
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1/2 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
1/2 ملعقة صغيرة بهار مشكل
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 ملعقة كبيرة معجون الفليفلة الحلوة الحمراء
2 عود بصل اخضر مفروم مع الأوراق
4 كوب سبانخ طازج مفروم
1/2 كوب زيت زيتون
1/4 كوب عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان
صورة توضيحيّة
للتقديم :
.. .. رمان
طريقة التحضير:
أغسلي البرغل، ضعيه في طبق عميق، أغمريه بالماء وأتركيه بضع دقائق.
افرمي السبانخ.
إلى البرغل أضيفي الملح، الفلفل، البابريكا، الشطة، البهار والكمون ، قلبي جيدا.
أضيفي المعجون ، أضيفي زيت الزيتون، عصير اليمون و دبس الرمان، قلبي جيدا.
اضيفي السبانخ وقلبيه جيدا مع البرغل مع محاولة الدعك قليلا ( حسب الرغبة ) ليتمازج جيدا.
ضعي السلطة في طبق التقديم وأنثري الرمان وقدميها.