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أخبار محليات سقوط شاب عن حصان في منطقة الجلبوع وحالته متوسطة

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قرى المرج سقوط شاب عن حصان في منطقة الجلبوع
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سقوط شاب عن حصان في منطقة الجلبوع وحالته متوسطة

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (18 عاما) أصيب بجروح متوسطة برأسه وأطرافه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 13:33:46 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم أنه "عند الساعة 12:27 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول سقوط شاب من أعلى حصان قرب "مسكيوت" حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (18 عاما) أصيب بجروح متوسطة برأسه وأطرافه وتم نقله الى رمبام بواسطة مروحية لاستكمال العلاج"، وفا للبيان.

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