العشرات في صلاة الجمعة في منزل المواطن عبد الله جزماوي في عارة المهدد بالهدم
دعت اللجنة في بيان لها إلى المشاركة في اطلاق عدة فعاليات مساندة لمنع هدم البيت منها التواجد الجماهيري اليومي في البيت بالاضافة الى فعاليات أخرى سيعلن عنها لاحقا
الشيخ محمد الشيخ عبد:
هذا هو حالنا والله سبحان الله هو المستعان وأننا لا نقبل بمثل هذا الظلم
بدعوة من اللجنة الشعبية والقوى الوطنية والإسلامية في عارة وعرعرة شارك صباح اليوم العشرات من ابناء الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني في صلاة الجمعة اليوم والتي تقام في منزل المواطن عبد الله جزماوي في قرية عارة المهدد بالهدم. كما ودعت اللجنة في بيان لها إلى المشاركة في اطلاق عدة فعاليات مساندة لمنع هدم البيت منها التواجد الجماهيري اليومي في البيت بالاضافة الى فعاليات أخرى سيعلن عنها لاحقا .
هذا وقد قدم خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد الشيخ عبد والذي استهل كلمته بتقديم الشكر والتحية لكل من حضر كما واستعرض المعاناة التي يعاني منها الداخل الفلسطيني من حيث قضايا البيت والمسكن والأرض مشيرا الى أن ما تتعرض له الجماهيري العربية إنما "ظلم صارخ والله لا يقبل بمثل هذا الظلم"، مؤكدا أن "الله سبحان الله تعالى لا يحب الظلم وسينصر المظلومين إن شان الله".
وقال الشيخ محمد الشيخ عبد: "هذا هو حالنا والله سبحان الله هو المستعان وأننا لا نقبل بمثل هذا الظلم".
واستهجن فضيلة الشيخ محمد الشيخ عبد سياسة المؤسسة الإسرائيلية "بسياسة هدم البيوت بحجة البناء غير المرخص"، مشيرا الى أنه "يستوجب على المؤسسات الإسرائيلية أن تستبدل هذه السياسة بحجة البناء المرخص هو منح وإعطاء الجماهير العربية التراخيص اللازمة لبناء البيوت على أراضيهم مناشدا الجميع الحشد والتواجد بخيمة الاعتصام المقامة بالبيت المهددة لمنع هدمه".