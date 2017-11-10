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العشرات في صلاة الجمعة في منزل المواطن عبد الله جزماوي في عارة المهدد بالهدم

دعت اللجنة في بيان لها إلى المشاركة في اطلاق عدة فعاليات مساندة لمنع هدم البيت منها التواجد الجماهيري اليومي في البيت بالاضافة الى فعاليات أخرى سيعلن عنها لاحقا

الشيخ محمد الشيخ عبد:

هذا هو حالنا والله سبحان الله هو المستعان وأننا لا نقبل بمثل هذا الظلم

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من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-11-10 11:36:05 A نشر: 2017-11-10 11:36:05 A