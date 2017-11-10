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أخبار عربية وعالمية السيسي: المصالحة شرط لاستئناف السلام وسيطرة السلطة على غزة شرط لفتح المعابر

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السيسي: المصالحة شرط لاستئناف السلام
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السيسي: المصالحة شرط لاستئناف السلام وسيطرة السلطة على غزة شرط لفتح المعابر

السيسي:

المصالحة كانت أحد العناصر المهمة لاستئناف عملية السلام، لأن التحرك في عملية السلام يحتاج إلى عودة الأمور إلى ما قبل العام 2005 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-10 23:23:05 A A

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ إن "بلاده متخوفة من انتقال داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا"، محذرا من مخاطر الخلل الذي حدث بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة في السنوات الأخيرة. 


الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي


وأكد السيسي على ضرورة "أن تكون لدينا قدرات عسكرية لمواجهة الخلل الذي حدث بالمنطقة وأيضا لمواجهة الإرهاب".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران ودول الخليج، قال السيسي: "ندعم حلفاءنا الخليجيين ونرفض أي تهديد لأمنهم الداخلي".
ودعا طهران إلى "الكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى"، لكنه أكد رفض مصر التدخل العسكري ضد "‫إيران" و "‫حزب الله" وشدد على ضرورة حل ‏الأزمات الإقليمية  عبر الحوار.


المصالحة الفلسطينية
 وفيما يخص دور مصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية، قال السيسي، إن القاهرة كانت تسعى دائما "لإيجاد حل يحقق للمواطن الفلسطيني الأمن الذي تأخر كثيرا"، وأشار إلى أن "المصالحة كانت أحد العناصر المهمة لاستئناف عملية السلام، لأن التحرك في عملية السلام يحتاج إلى عودة الأمور إلى ما قبل العام 2005 ، بأن تكون الضفة والقطاع غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وتفتح المعابر مرة أخرى لتخفيف الضغط على سكان القطاع وحتى لا تتزايد حالة التطرف في غزة".

 

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