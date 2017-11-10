اغلاق
اغلاق
أخبار سياسة مصادر: موسكو ستتوجه الى مجلس الامن حال لم تطلق السعودية سراح الحريري

أخبار

مصادر: موسكو ستتوجه الى مجلس الامن
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مصادر: موسكو ستتوجه الى مجلس الامن حال لم تطلق السعودية سراح الحريري

 

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-10 21:00:10 A A

أفادت الاذاعة العبرية الرسمية أن السفير الروسي في لبنان اليكسندر زيسبيكين هدد بأن موسكو ستتوجه الى مجلس الامن الدولي في حال استمرت الرياض في احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية. واضافت الاذاعة أن "موسكو اجرت اتصالات حثيثة خلال الساعات الماضية مع اطراف دولية حول قضية الحريري مشيرة الى ان احتجازه مخالف للقرارات الدولية ومن شانه تصعيد الاوضاع في المنطقة".


صور الحريري في لبنان


من جهتها حذرت مصادر اسرائيلية من "الانجرار خلف الطموح السعودي غير العقلاني وزج اسرائيل في حرب مع حزب الله"، مشيرة الى أن "لا دم يهودي سيسيل من اجل ال سعود وضمان مستقبلهم وحتى لوكان الهدف ايران وحزب الله".


وقال صحيفة هارتس إنه "في حالة الاندفاع السعودي الحالي غير معقول ويجب أن يكون اكثر عقلانية وأن التغييرات على الارض لا يمكن صنعها بالتصعيد اللفظي والشفهي".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بالصورة: نيللي كريم تودع الصيف بصورة عارية! | [2 قراءة]
2 الجيش: ضبط مسدس في يعبد | [2 قراءة]
3 السيسي وقرينته يزوران الفنانة شادية في المستشفى | [2 قراءة]
4 اتهام شاب بقتل المرحوم فخري أبو طه | [2 قراءة]
5 سقوط شاب عن حصان في منطقة الجلبوع | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 وزير خارجية قطر لسفير إسرائيلي سابق: لم ندعم حماس | [0 مشاركة]
3 مدير مدرسة محمود درويش د. سريس يحصد الدكتوراة | [0 مشاركة]
4 مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي | [0 مشاركة]
5 ريال مدريد يعود للاهتمام بضم سوسو في يناير | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab