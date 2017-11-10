مصادر: موسكو ستتوجه الى مجلس الامن حال لم تطلق السعودية سراح الحريري

أفادت الاذاعة العبرية الرسمية أن السفير الروسي في لبنان اليكسندر زيسبيكين هدد بأن موسكو ستتوجه الى مجلس الامن الدولي في حال استمرت الرياض في احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية. واضافت الاذاعة أن "موسكو اجرت اتصالات حثيثة خلال الساعات الماضية مع اطراف دولية حول قضية الحريري مشيرة الى ان احتجازه مخالف للقرارات الدولية ومن شانه تصعيد الاوضاع في المنطقة".



صور الحريري في لبنان



من جهتها حذرت مصادر اسرائيلية من "الانجرار خلف الطموح السعودي غير العقلاني وزج اسرائيل في حرب مع حزب الله"، مشيرة الى أن "لا دم يهودي سيسيل من اجل ال سعود وضمان مستقبلهم وحتى لوكان الهدف ايران وحزب الله".



وقال صحيفة هارتس إنه "في حالة الاندفاع السعودي الحالي غير معقول ويجب أن يكون اكثر عقلانية وأن التغييرات على الارض لا يمكن صنعها بالتصعيد اللفظي والشفهي".