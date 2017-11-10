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أخبار شريط الاخبار المعارف:التّعليم في المدارس الاعداديّة سينتظم كالمعتاد

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المعارف:التّعليم في المدارس الاعداديّة سينتظم كالمعتاد

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نشر: 2017-11-10 11:07:49 A A
جاء في بيان كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة المعارف للوسط العربي: "وزارة التّربية تعلن بأن التّعليم في المدارس الإعداديّة سينتظم كالمعتاد. الوزارة تؤكّد بأنّها مستمرّة بالمفاوضات مع منظّمة المعلّمين بكل جديّة لضمان حصول المعلّمين على أجر يناسب مكانتهم المهنيّة".
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