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أخبار محليات اشتعال النيران بسيارة في أم الفحم والشرطة تحقق

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وادي عارة اشتعال النيران بسيارة في أم الفحم والشرطة تحقق
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اشتعال النيران بسيارة في أم الفحم والشرطة تحقق

هرعت قوات الاطفاء التي وصلت المكان وقامت بإخماد الحريق 

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من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-10 11:00:07 A A

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن النيران قد اندلعت فجر اليوم الجمعة بسيارة في منطقة البير في مدينة أم الفحم، حيث هرعت قوات الاطفاء التي وصلت المكان وقامت بإخماد الحريق منعا لتشكيل الخطورة على السكان ، بينما باشرت شرطة أم الفحم التحقيق بالحادث.

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