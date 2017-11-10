اشتعال النيران بسيارة في أم الفحم والشرطة تحقق

هرعت قوات الاطفاء التي وصلت المكان وقامت بإخماد الحريق

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن النيران قد اندلعت فجر اليوم الجمعة بسيارة في منطقة البير في مدينة أم الفحم، حيث هرعت قوات الاطفاء التي وصلت المكان وقامت بإخماد الحريق منعا لتشكيل الخطورة على السكان ، بينما باشرت شرطة أم الفحم التحقيق بالحادث.