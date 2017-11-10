وادي عارة اشتعال النيران بسيارة في أم الفحم والشرطة تحقق
اشتعال النيران بسيارة في أم الفحم والشرطة تحقق
هرعت قوات الاطفاء التي وصلت المكان وقامت بإخماد الحريق
اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن النيران قد اندلعت فجر اليوم الجمعة بسيارة في منطقة البير في مدينة أم الفحم، حيث هرعت قوات الاطفاء التي وصلت المكان وقامت بإخماد الحريق منعا لتشكيل الخطورة على السكان ، بينما باشرت شرطة أم الفحم التحقيق بالحادث.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك