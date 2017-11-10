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رياضة وشباب رياضة محلية بيتار بنات كفركنا يمطرن على شباك بنات مكابي نتانيا بـ8 اهداف نظيفة

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء بيتار بنات كفركنا يفزن على بنات مكابي نتانيا
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بيتار بنات كفركنا يمطرن على شباك بنات مكابي نتانيا بـ8 اهداف نظيفة

كانت الاهداف من نصيب رماح عدوي 3 اهداف و ليليان سليمان هدفين وتوجان خمايسي هدف والاء عواودة هدف وجوانا عباس هدف

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 10:30:11 A A

وصل الى موقع العرب بيان من فريق بيتار بنات كفركنا، جاء فيه: "افتتح بيتار بنات كفركنا ومدربته ندين عباس ومديرة الفريق عايشة دهامشة خطيب موسمهن بنتيجة مشرفة بالفوز على بنات مكابي نتانيا بـ8 اهداف نظيفة حيث سيطر فريق بنات كفركنا على الملعب في الشوطين ومنعن وصول مكابي نتانيا الى شباكهن رغم محاولاتهن العديدة لتسجيل هدف وكانت الاهداف من نصيب رماح عدوي 3 اهداف و ليليان سليمان هدفين وتوجان خمايسي هدف والاء عواودة هدف وجوانا عباس هدف، هذا ويطمح الفريق ويتوعد بتصدر اللائحة والحصول على المرتبة الاولى".

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