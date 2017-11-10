الناصرة والقضاء بيتار بنات كفركنا يفزن على بنات مكابي نتانيا
بيتار بنات كفركنا يمطرن على شباك بنات مكابي نتانيا بـ8 اهداف نظيفة
كانت الاهداف من نصيب رماح عدوي 3 اهداف و ليليان سليمان هدفين وتوجان خمايسي هدف والاء عواودة هدف وجوانا عباس هدف
اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
وصل الى موقع العرب بيان من فريق بيتار بنات كفركنا، جاء فيه: "افتتح بيتار بنات كفركنا ومدربته ندين عباس ومديرة الفريق عايشة دهامشة خطيب موسمهن بنتيجة مشرفة بالفوز على بنات مكابي نتانيا بـ8 اهداف نظيفة حيث سيطر فريق بنات كفركنا على الملعب في الشوطين ومنعن وصول مكابي نتانيا الى شباكهن رغم محاولاتهن العديدة لتسجيل هدف وكانت الاهداف من نصيب رماح عدوي 3 اهداف و ليليان سليمان هدفين وتوجان خمايسي هدف والاء عواودة هدف وجوانا عباس هدف، هذا ويطمح الفريق ويتوعد بتصدر اللائحة والحصول على المرتبة الاولى".
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك