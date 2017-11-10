نوال الكويتية سابقا: لن اكون مكان أحلام في التحكيم!

نشر الفيديو جاء بعد إعلان مجموعة MBC انضمام الفنانة نوال إلى لجنة تحكيم برنامج المواهب The Voice كبديلة للفنانة أحلام

تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً مقطع فيديو قديماً تتحدث فيه الفنانة الكويتية نوال عن موقفها من المشاركة في لجان تحكيم برامج المواهب. وجاء ذلك خلال مقابلة أجريت معها ضمن برنامج "Et بالعربي". ورداً على سؤال عما إذا كانت توافق على الحلول محل أحلام في لجنة تحكيم برنامج Arab Idol، أجابت بالنفي وقالت: "لا ما رح أكون مكانها". وعما إذا كانت تقبل العمل مع الفنانة الإماراتية قالت: "جنبها ما عندي مشكل، هذا شغل". يشار إلى أن نشر الفيديو جاء بعد إعلان مجموعة MBC انضمام الفنانة نوال إلى لجنة تحكيم برنامج المواهب The Voice كبديلة للفنانة أحلام.