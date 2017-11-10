مصرع مسنة (70 عامًا) دهسًا في مركز البلاد
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أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الجمعة أنه "عند الساعة 08:48 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول اصابة عابرة سبيل جراء تعرضها للدهس في ريشون لتسيون، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لمسن 70 عاما الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاتها"، وفقا للبيان.
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