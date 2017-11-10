قريبا: اتهام شاب بقتل المرحوم فخري أبو طه من تل السبع خلال شجار

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

من المقرر التقدم في لائحة الاتهام ضده جنبا الى جنب مع طلب تمديد فترة اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في النقب ومع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها بملف قتل المرحوم فخري أبو طه من تل السبع تم تحويل مادة ملف التحقيق الى النيابة العامة للتقدم بلائحة الاتهام. هذا وتعود حيثيات هذه القضية الى يوم 18.10.17 حيث توسع شجار عنيف في تل السبع تخلله اطلاق نار ودهس مسفرا عن اصابة عدة اشخاص بجروح متفاوتة كما وتوفي فخري أبو طه متأثرا بجراحه التي أصيب بها، جنبا الى جنب مع توصل الشرطة ليلتها لاعتقال المشتبه في العشرينات من عمره من السكان هناك بالضلوع في الجريمة التي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو الى خلاف قد توسع ما بين عائلتين هناك تبعها قيام المشتبه بالتقدم بواسطة سيارته الى حيز سكن عائلة المرحوم الضحية وخلال الشجار الذي توسع هناك وتخلله اطلاق نار ودهس ادى الى وفاة المرحوم وكذلك اصيب من اطلاق النار الذي قام به المشتبه هناك شخصان آخران بجروح واليوم الجمعة ومن بعد تشكيل الشرطة قاعدة ادلة راسخة ضد المشتبه من المقرر التقدم في لائحة الاتهام ضده جنبا الى جنب مع طلب تمديد فترة اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية"، وفقا للبيان.



ضحية الشجار المرحوم فخري ابو طه