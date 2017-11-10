اصابة 5 اشخاص من بينهم 3 اطفال في حادث طرق عند مفرق عارة

باشرت الشرطة التي وصلت الى المكان بالتحقيق بالحادث

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن حادث طرق وقع بين سيارتين وجها لوجه على شارع 65 وبالتحديد عند مفرق عارة. هذا وأسفر الحادث عن وقوع خمس إصابات من بينهم ثلاثة اطفال وصفت حالتهم بالمتوسطة وتم نقلهم الى مستشفى هيلل يافه في الخضيرة لتلقي العلاج بينما باشرت الشرطة التي وصلت الى المكان بالتحقيق بالحادث.