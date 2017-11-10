منظمة المعلمين: سنعلن الاضراب في المدارس الثانوية الاحد

أعلنت منظمة المعلمين أنها ستعلن عن الاضراب في المدارس الثانوية يوم الاحد وذلك في اعقاب نزاع العمل بخصوص رواتب المعلمين. وجاء على لسان منظمة المعلمين بحسب ما نشرت وسائل اعلام عبرية صباح اليوم الجمعة أنه "سيتم اتخاذ خطوات بعد الجلسة التي ستقام مع ممثلين عن وزارة المالية يوم الاحد المقبل".