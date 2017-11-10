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أخبار محاكم وجنائيات المركز: اعتقال شرطي مشتبه بتنفيذ عملية سطو وخيانة الامانة العامة

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مدن الساحل المركز: اعتقال شرطي مشتبه بتنفيذ عملية سطو
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المركز: اعتقال شرطي مشتبه بتنفيذ عملية سطو وخيانة الامانة العامة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

قام الشرطي بإبراز أمر تفتيش مزيف وهدد قاطني الشقة الذين تواجدوا بها انذاك ولاحقا ووفقا للشبهات غادر الشرطي المكان وذلك من بعد أن كان قد تناول لحساب جيبه الخاص عشرات الاف الشواقل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 09:37:17 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في تل ابيب قيل نحو شهر ونصف تم تنفيذ عملية سطو طالت شقة سكنية في المدينة هناك وذلك تحت ستار وبحجة القيام في تفتيش شرطي بالشقة هناك بحيث قامت الشرطة على اثر هذه الواقعة بتشكيل طاقم تحقيقات مشترك مع قسم التحقيقات مع افراد الشرطة "ماحش" وتخللها فحص كافة الاحتمالات وبما اشتمل على احتمال كون الحديث يدور حول مشتبه شرطي وليس منتحل شخصية شرطي. هذا وبعد اجراءات كثيرة متشعبة توصلت الشرطة الى نتيجة مفادها أن الحديث يدور وعلى ما يبدو حول شرطي في وحدة اليسام - القوات الخاصة القاطن بالجنوب وبالتالي ووفقا للمقتضى حولت كامل مادة ملف التحقيقات الى ماحش والبارحة الخميس تم اعتقال الشرطي من قبل ماحش بشبهات الضلوع في تنفيذ سطو وخيانة الامانة العامة"، وفقا للبيان.

واضافت السمري: "هذا ووفقا للشبهات قام الشرطي بإبراز أمر تفتيش مزيف وهدد قاطني الشقة الذين تواجدوا بها انذاك ولاحقا ووفقا للشبهات غادر الشرطي المكان وذلك من بعد أن كان قد تناول لحساب جيبه الخاص عشرات الاف الشواقل التي كانت موجودة بالشقة والبارحة تم اعتقال الشرطي واليوم الجمعة من المقرر طلب تمديد فترة اعتقاله عبر محكمة الصلح في تل ابيب والتحقيقات جارية في ماحش بالتعاون مع شرطة اسرائيل -لواء تل ابيب. 
أضف قامت الشرطة في لواء تل ابيب بتحويل كامل نتائج التحقيقات الاولية الى قسم الانضباط في مقر قيادة الشرطة القطرية في القدس وذلك من اجل فحص الخطوات الادارية الفورية المزمع اتخاذها بحق الشرطي"، وفقا للبيان.

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