السيسي وقرينته يزوران الفنانة شادية في المستشفى

أكدت المطربة المعتزلة ياسمين الخيام، والتي ترافق الفنانة شادية، في تصريح صحافي أن الرئيس السيسي والسيدة حرمه زارا الفنانة شادية واطمأنا على صحتها

فور عودته من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في الساعات الأولى من صباح الجمعة، زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته الفنانة الكبيرة شادية بمستشفى الجلاء العسكري للاطمئنان على صحتها.

وأكدت المطربة المعتزلة ياسمين الخيام، والتي ترافق الفنانة شادية، في تصريح صحافي أن الرئيس السيسي والسيدة حرمه زارا الفنانة شادية واطمأنا على صحتها، مؤكدة أن الزيارة لم تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لظروف الفنانة الصحية.

وكانت الحالة الصحية للفنانة شادية قد استقرت، وبدأت تستجيب للعلاج داخل العناية المركزة بعد إصابتها بنزيف في المخ قبل أيام.

وقالت الفنانة ياسمين الخيام إن حالة شادية مستقرة، وإنها تتواجد معها يومياً للاطمئنان عليها. ونشر خالد شاكر، ابن شقيقة الفنانة القدير، منشورًا عبر صفحته الشخصية على الفسبوك، وجه خلاله الشكر والتقدير للرئيس السيسي، على تلك اللفتة الطيبة، وحرصه على الاطمئنان على حالة الفنانة شادية الصحية، وليتأكد من أنها تحت الرعاية الطبية المناسبة.

وقال شاكر: "إن الرئيس السيسي استمع إلى شرح الدكاترة المتابعين لحالتها، ووعد بتكرار الزيارة".