بالصورة: نيللي كريم تودع الصيف بصورة عارية!

كانت الفنانة قد نشرت صورة سابقة لها وهي ترتدي المايوه خلال رحلة استجمام في منتجع الجونة على ساحل البحر الأحمر في آب الماضي أثارت غضب جمهورها

من جديد أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم غضب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صورة لها على صفحتها على إنستغرام ظهرت فيها عارية الصدر والأكتاف. وانهالت التعليقات الغاضبة على صفحة الفنانة، وطالبها المعلقون والمتابعون بعدم تشويه صورتها الجميلة لديهم باعتبارها نجمتهم المفضلة.

وكانت الفنانة قد نشرت صورة سابقة لها وهي ترتدي المايوه خلال رحلة استجمام في منتجع الجونة على ساحل البحر الأحمر في آب الماضي أثارت غضب جمهورها، حيث عبروا عن غضبهم من خلال التعليقات بسبب الوضعية التي ظهرت بها نجمتهم المفضلة.