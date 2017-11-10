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ابراج الحوت لا تيأس إذا فشلت مرة

ابراج

الحوت 10.11.17
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لا تيأس إذا فشلت مرة

 مهنيًا: تعالج مسائل كثيرة وتبدو متفائلًا وتتوصّل إلى حسم وإنجازات وحلول، مدفوعًا بحيويّة مرتفعة وإرادة قوية وحدس صائب.
عاطفيًا: غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العلاقة مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير بايجابية أكبر في المستقبل.
صحيًا: إذا بدأت تشعر بأن البدانة تظهر أكثر فأكثر، سارع إلى اتباع حمية مدروسة.

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نشر: 2017-11-10 07:55:57 A A
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