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أخبار محاكم وجنائيات اصابة 3 شبان طعنًا خلال شجار في سولم واعتقال 3 مشتبهين

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قرى المرج اصابة 3 شبان طعنًا خلال شجار في سولم
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اصابة 3 شبان طعنًا خلال شجار في سولم واعتقال 3 مشتبهين

شرطة الشمال:

وصلت قوات الشرطة الى المكان وجمعت الأدلة وتم اعتقال 3 مشتبهين (19 و 18 و 21 عاما) من سولم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 07:34:12 A A

أفاد الناطق بلسان شرطة الشمال في بيانه أنه "عند الساعة 1:30 قبل فجر اليوم تطور شجار في بلدة سولم حيث تم طعن 3 شباب أصيب اثنان منهم (17 و 22 عامًا) بجروح بين متوسطة وخطيرة وثالث أصيب بجروح طفيفة حيث تم نقلهم الى مستشفى العفولة لاستكمال العلاج. هذا ووصلت قوات الشرطة الى المكان وجمعت الأدلة وتم اعتقال 3 مشتبهين (19 و 18 و 21 عاما) من سولم واليوم سيتم النظر بطلب تمديد اعتقالهم"، وفقا للبيان. 

وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه أنه "عند الساعة 01:48 تطور شجار في سولم وعليه هرع طاقم الاسعاف الى المكان وقدموا العلاج لمصابين: شاب (19 عامًا) حالته خطيرة وشاب آخر (20 عامًا) حالته متوسطة جراء تعرضه للطعن في القسم العلوي من جسمه، هذا وتم نقل المصابين الى مستشفى العفولة لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان

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