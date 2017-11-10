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أخبار محليات حالة الطقس: لا تغيير على درجات الحرارة

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حالة الطقس: لا تغيير على درجات الحرارة
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حالة الطقس: لا تغيير على درجات الحرارة

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى معدلها السنوي العام بقليل 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-11-10 07:39:36 A A

تتوقع دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى صاف ، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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