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جامعات / مدارس اخبار المدارس يوم حافل للشرطة الجماهيرية في مدرسة الغجر

جامعات / مدارس

منطقة الجولان يوم حافل للشرطة الجماهيرية في مدرسة الغجر
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يوم حافل للشرطة الجماهيرية في مدرسة الغجر

 تم يوم الخميس بالمدرسة الابتدائية في البلدة هناك تنظيم يوم شرطة جماهيري متميز وحافل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-10 03:32:18 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" في بلدة الغجر بالشمال وفي سابقة فريدة من نوعها منذ قيام الدولة وضمن اطار فعاليات تنمية الخدمات المجتمعية وبسياق التثقيف المجتمعي والتعاون المتبادل وتعزيز اواصر الثقة ما بين الشرطة في منطقة الشمال من خلال قيادة ومسؤولي الشرطة الجماهيرية هناك وبالتعاون مع السلطة المحلية وادارات المدارس والجمهور تركيزا على الجيل الصاعد تم يوم الخميس بالمدرسة الابتدائية في البلدة هناك تنظيم يوم شرطة جماهيري متميز وحافل وذلك امام حشد من طلاب المدارس من صفوف الاول حتى الثانية عشر وبحيث تخلله القيام في العديد من الفعاليات والعروضات وتقديم الشروحات ذات الصلة والتي اشتملت على مسائل المرور والعبور الامن على الطرقات والتشخيص الجنائي وكلاب تقصي الاثر البوليسية وفرسان الخيل , الخيالة وغيرها من المواضيع ذات الصلة .والى كل ذلك ليس من النافلة تأكيدنا على مواصلة الشرطة في برامجها الابداعية ونشاطاتها المجتمعية المشتركة والمختلفة الهادفة الى تعزيز مستوى التوعية والتوجيه والتثقيف والارشاد، تركيزا على النشأ الصاعد جنبا الى جنب مع تعزيز اواصر الثقات والعلاقات والتعاون ما بين المواطن والشرطة وقيادات المجتمع العربي ولما يصب اولا واخيرا في بوثقة صالح عموم افراد مجتمعنا تركيزا على طلائعه الصاعدة ومواهبه الواعدة واجياله الناشئة ". 

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