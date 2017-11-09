اغلاق
اغلاق
أخبار محليات الجنوب: حادث طرق بالغ قرب متسبيه رامون يسفر عن عدة اصابات

أخبار

النقب الجنوب: حادث طرق بالغ قرب متسبيه رامون يوقع اصابات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الجنوب: حادث طرق بالغ قرب متسبيه رامون يسفر عن عدة اصابات

 

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 21:34:26 A A

عممت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة بيانًا جاء فيه:"مساء اليوم الخميس في منطقة الجنوب شارع رقم 40 قرب متسبيه رامون وقع حادث طرق بالغ تخلله اصطدام سيارتين مسفرا عن تسجيل اصابات متفاوتة عكفت طواقم الاسعافات الاولية على اثرها على احالتهم لتلقي العلاج بالمستشفى، هذا و تواصل الشرطة اعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات جنبا الى جنب مع تنظيمها حركة السير والمرور هناك".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مباريات الجولة السادسة ضمن مسابقة كأس الدولة | [2 قراءة]
2 القاضي جبران والإنجاز التاريخي/ سليم سلامة | [2 قراءة]
3 اصابة شابين بجراح متوسطة في حادث في العرامشة | [2 قراءة]
4 اتهام شاب من عرعرة بحيازة السلاح والمخدرات | [2 قراءة]
5 أنباء عن اعتقالات جديدة في إطار الحملة على الفساد بالسعودية | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 الطقس: فرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة | [0 مشاركة]
3 مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي | [0 مشاركة]
4 القائمة المشتركة بين ابتسامتين: د.حاتم خوري | [0 مشاركة]
5 نجاح باهر ومميز ليوم النقب في الكنيست | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab