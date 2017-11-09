الجنوب: حادث طرق بالغ قرب متسبيه رامون يسفر عن عدة اصابات

عممت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة بيانًا جاء فيه:"مساء اليوم الخميس في منطقة الجنوب شارع رقم 40 قرب متسبيه رامون وقع حادث طرق بالغ تخلله اصطدام سيارتين مسفرا عن تسجيل اصابات متفاوتة عكفت طواقم الاسعافات الاولية على اثرها على احالتهم لتلقي العلاج بالمستشفى، هذا و تواصل الشرطة اعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات جنبا الى جنب مع تنظيمها حركة السير والمرور هناك".