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جامعات / مدارس اخبار المدارس ابن خلدون الناصرة في جولة تعليميّة وترفيهيّة في صفورية

جامعات / مدارس

الناصرة والقضاء ابن خلدون الناصرة في جولة تعليميّة وترفيهيّة في صفورية
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ابن خلدون الناصرة في جولة تعليميّة وترفيهيّة في صفورية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-09 21:34:26 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب البيان التالي:"نظم مربو الصفان المتفوقان: الثامن (د) والتاسع( د )، ابراهيم سعدي وهديل الياس وصابرين بدوي لطلاب صفهم في مدرسة ابن خلدون الاعدادية في الناصرة يوم الخميس 9.11.2017، جولة ترفيهية وتعليمية في احضان الطبيعة في صفورية ،حيثاشتملت الجولة على فعاليات ترفيهية وتعليمية متنوعة ، حيث قام الطلاب بجولة على الاقدام في صفورية تعرفوا من خلالها على طبيعتها الخلابة واثارها وتاريخها بارشاد المربية رلى سلمان . تخللت الجولة أيضا العاب وفعاليات ترفيهيّة وتعليميّة لينتقلوا بعدها الى تحضير الغداء والشواء على الفحم . وقد شارك الطلاب والمعلمون وعملوا كخلية نحل .

تميزت الجولة بالنظام والترتيب وروح التعاون اللافتة للنظر ، وتميزت ايضا بالفرح والسرور الذي بدا جليا على وجوه الجميع. ومن الجدير ذكره ان الهدف من هذه الجولة وهذا النشاط تقوية وتعزيز وصقل شخصية الطالب والاعتماد على النفس من خلال العمل المشترك وغرز روح التعاون والتكاتف ".

 

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