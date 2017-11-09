كفرمندا: إصابة شاب (38 عامًا) بعد تعرضه لاطلاق نار في البلدة

باشرت الشرطة اعمال البحث وراء المشتبهين الذين ما لبثو ان قامو بالهرب بواسطة سيارة والتحقيقات جارية وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها بعد

اصيب مساء الخميس، شاب (38 عامًا) بجراح طفيفة ، بعد تعرضه لاطلاق نار في القسم السفلي من جسده ، في بلدة كفرمندا . وتم نقل الشاب الى عيادة محلية ومن ثم الى المستشفى لاستكمال العلاج . وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث ، والبحث عن الفاعلين، والذين هربوا من المكان بواسطة سيارة .





وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء الخميس مدخل كفر مندا بالشمال في محطة الوقود تم اطلاق نار استهدفت وعلى ما يبدو سائق سيارة 38 عاما من السكان هناك مما اصاب الاخير طفيفا رحول على اثرها لتلقي العلاج الطبي بينما باشرت الشرطة اعمال البحث وراء المشتبهين الذين ما لبثو ان قامو بالهرب بواسطة سيارة والتحقيقات جارية وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها بعد ".