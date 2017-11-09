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أخبار محليات عرعرة النقب: رزقا بطفل قبل اسبوع واليوم فقدا طفلًا اخر في حادث دهس

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النقب عرعرة النقب: رزقا بطفل قبل اسبوع واليوم فقدا طفلا
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عرعرة النقب: رزقا بطفل قبل اسبوع واليوم فقدا طفلًا اخر في حادث دهس

 احد الأقارب :

في الحقيقة الوضع النفسي سئ للغاية ولا يمكن وصفه بالكلمات، وخاصة بعد ان فقدت العائلة ابنا لها بعد فرحتهم بالطفل الجديد الذي رزقا به قبل اسبوع. حتى الأن نكاد لا نستوعب هذه الكارثة التي ازعجتنا جميعا

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-09 21:34:26 A A

 بعد ايام  من السعادة والفرحة والكبيرة بمناسبة المولود الجديد لدى، عائلة ابو صعلوق من عرعرة النقب، خيم اليوم فوق بيتهم الحزن والألم ذلك  بعد حادث الطرق المأساوي الذي راح ضحيته طفلهم البالغ من العمر عام ونصف.

وقال قريب العائلة "العائلة رزقت بطفل قبل اسبوع،  واعربت عن فرحتها الكبيرة لهذه المناسبة، واليوم فقدت طفلا اخر لها يبلغ من العمر عام ونصف، الذي لقي مصرعه في حادث دهس على يد احد الأقارب الذي لم ينتبه للطفل".ثم قال:" في الحقيقة الوضع النفسي سئ للغاية ولا يمكن وصفه بالكلمات، وخاصة بعد ان فقدت العائلة ابنا لها بعد فرحتهم بالطفل الجديد الذي رزقا به قبل اسبوع. حتى الأن نكاد لا نستوعب هذه الكارثة التي ازعجتنا جميعا". 

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