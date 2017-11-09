اغلاق
اغلاق
شباب وصبايا ديكور أفكار مميزة لديكور الممرات في منزلك..صور

شباب وصبايا

أفكار مميزة لديكور الممرات في منزلك..صور
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

أفكار مميزة لديكور الممرات في منزلك..صور

 

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-10 13:37:16 A A

موقع العرب يقدّم لك اليوم مجموعة من الأفكار المتنوّعة والمميزة لتنسيق وتزيين الممرّات في منزلك وفقًا للستايل الذي يتمتع به وتميل انت له.. تابعي معنا هذه الاقتراحات والصور!

- إن كان ديكور الجبس هو ما يميّز جمال منزلك، فستجدين أنّ المرآة المقطعة من الجبس هي الأجمل لاستكمال ديكور الجدران الجميل.

- ممرّ جميل في منزلك العصري أو المودرن- تستطيعين إضافة القناطر المصنوعة من الجبس إلى ديكور أرضيته المميّزة من الباركيه.

- ديكور المنزل التقليدي لافت للأنظار! وفي أغلب الأحيان يأخذ الطابع الكلاسيكي، كمثل وضع التماثيل البرونزية مع الديكور بالألوان الدافئة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اتهام شاب من عرعرة بحيازة السلاح والمخدرات | [2 قراءة]
2 اتهام شاب بقتل المرحوم فخري أبو طه | [2 قراءة]
3 سقوط شاب عن حصان في منطقة الجلبوع | [2 قراءة]
4 الفلسطينيون يحيون ذكرى القائد ياسر عرفات | [1 قراءة]
5 لبنان: الحكومة تتهم السعودية باحتجاز الحريري | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 حماس ترد على اسرائيل: المفقودون في عداد الشهداء | [0 مشاركة]
3 وصفة من منزلك لتقشير الجسم | [0 مشاركة]
4 تخلصي من السيلوليت بخلطة من مطبخك! | [0 مشاركة]
5 خلطة ماء الورد لبشرة نقية خالية من الحبوب | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab