أفكار مميزة لديكور الممرات في منزلك..صور

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موقع العرب يقدّم لك اليوم مجموعة من الأفكار المتنوّعة والمميزة لتنسيق وتزيين الممرّات في منزلك وفقًا للستايل الذي يتمتع به وتميل انت له.. تابعي معنا هذه الاقتراحات والصور!

- إن كان ديكور الجبس هو ما يميّز جمال منزلك، فستجدين أنّ المرآة المقطعة من الجبس هي الأجمل لاستكمال ديكور الجدران الجميل.

- ممرّ جميل في منزلك العصري أو المودرن- تستطيعين إضافة القناطر المصنوعة من الجبس إلى ديكور أرضيته المميّزة من الباركيه.

- ديكور المنزل التقليدي لافت للأنظار! وفي أغلب الأحيان يأخذ الطابع الكلاسيكي، كمثل وضع التماثيل البرونزية مع الديكور بالألوان الدافئة.